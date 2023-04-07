Filistinli direniş grupları: İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir yanıt verilecek

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına güçlü bir şekilde cevap vereceklerini duyurdu.

Gazze'deki grupların askeri kanatlarını içine alan Ortak Operasyonlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düşmanın ( İsrail'in) Gazze'deki direnişimize ve halkımıza yönelik tehditlerinin gölgesinde, her türlü saldırıya karşı güçlü bir şekilde karşılık vermeye ve halkımızı nerede olurlarsa olsun savunmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve içinde ibadet edenlere karşı saldırısını durdurması çağrısında bulunulan açıklamada, "Düşman kendi iç krizlerini halkımıza ve kutsal değerlerimize ihraç etme maskaralığına son vermelidir." denildi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.