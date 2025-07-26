İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 44 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve karadan saldırılarda, insani yardım bekleyen sivillerin de aralarında bulunduğu 44 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, barınma merkezleri ve yardım noktalarını hedef aldı.

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 44 Filistinli hayatını kaybetti, 250'den fazla kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri gece saatlerinden itibaren Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadar birçok noktayı hedef aldı.

Saldırılarda, sivillerin ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı çadırlar, barınma merkezleri ve yardım dağıtım noktaları hedef alındı.

İsrail'in son saldırılarında Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 16'sı insani yardım bekleyenlerden olmak üzere en az 44 Filistinli hayatını kaybetti, 250'den fazlası yaralandı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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