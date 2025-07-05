İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 4 Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

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İsrail, Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki çadırlara düzenlediği saldırıda 4 Filistinli çocuğu öldürdü. Yerel sağlık kaynakları, olayda toplam 65 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde bulunan çadırlara saldırarak 4 Filistinli çocuğu öldürdü.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinde bulunan Kuveyt Özel Sahra Hastanesi'ne, İsrail saldırısında hayatını kaybeden 4 Filistinli çocuğun cenazesi ile yaralılar getirildi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine yaptığı saldırıda çadırları hedef aldığı ve 4 çocuğun ölümüne sebep olduğu ifade edildi.

Ebu Hayr ailesinden 12 yaşındaki Yazan, 10 yaşındaki Emcet, 7 yaşındaki Muhanned ve 6 yaşındaki Muhammed'in İsrail saldırısında katledildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sabah saatlerinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 65 olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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