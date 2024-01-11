İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan hastalar Türkiye'ye getirildi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 26 hastayla beraberindeki 34 refakatçi Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Gazzeli hastalarla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı C-130 tipi uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince 6 uzman sağlık personeli tarafından kontrol edildi.

Hastalar, havaalanında bekletilen ambulanslarla Etlik ve Bilkent şehir hastaneleriyle Ankara ve Yenimahalle eğitim araştırma hastanelerine sevk edildi.

Gazzeli hasta ve refakatçilerini Türkiye'ye getiren 2. uçağın da bu gece Ankara'ya gelmesi bekleniyor.