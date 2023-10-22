Filistin'de can kaybı 4 bin 651'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybının 4 bin 651'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda 16'ncı güne girilirken, can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının bin 873'ü çocuk, bin 23'ü kadın ve 187'si yaşlı olmak üzere 4 bin 651'e, yaralananların sayısının ise 14 bin 245'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE