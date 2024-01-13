İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 23.708'e yükseldi
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Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23.708'e ulaştığını açıkladı.
GAZZE, 13 Ocak (Xinhua) -- Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 23.708'e yükseldiğini söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel