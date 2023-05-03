İsrail'in Gazze'ye saldırılarında eğitim kurumları zarar gördü

İsrail'in dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bazı eğitim kurumlarında hasar oluştuğu bildirildi.

Gazze'deki Eğitim Öğretim Bakanlığından İsrail'in saldırıları ve ateşkes sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında bazı okullarda hasar meydana geldiği, binalara ve yakına isabet eden şarapnel parçaları sonucu camların kırıldığı, duvarlarda çatlaklar oluştuğu ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının kınandığı açıklamada, okulların hedef alınmasının yüzlerce öğrencinin hayatını tehlikeye soktuğu belirtildi.

Bakanlığın, Gazze'deki okulların inşası için donör ülkelerle büyük çabalar sarf ettiği, İsrail'in ise eğitim kurumlarına kasten zarar verdiği aktarıldı.

Öte yandan Gazze'deki Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail saldırılarında Bakanlığa bağlı müdürlüklere ait iki bina ile bir laboratuvarın büyük zarar gördüğü bildirildi.

Saldırılarla uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara, İsrail'in tarım sektörünü hedef almasının son bulması amacıyla sorumluluk üstlenme çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 30'dan fazla roket atılmıştı.

Gazze'den atılan roketlerin, yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Roket atışlarına karşı İsrail savaş uçakları da Gazze'yi bombardımana tutmuştu.

Bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, durum değerlendirmesinin ve komuta kademesinin emirleri doğrultusunda bölgede "tam rutine dönüldüğü" ifade edilmişti.