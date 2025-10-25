Haberler

İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 68 Bin 519'a Ulaştı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 19 artarak 68 bin 519'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkesle birlikte toplam ölümü 93, yaralı sayısını ise 324 olarak açıkladı.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, 15'i enkazdan çıkartılan 19 cenaze ve 7 yaralının ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 93 kişinin hayatını kaybettiği, 324 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 464 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 519'a yaralıların sayısının 170 bin 382'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği ve yakınları tarafından kimlikleri tespit edilen 64 Filistinlinin de Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısına eklendiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

