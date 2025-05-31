İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı. Özellikle Refah ve Han Yunus bölgelerinde bombardımanlar ve ateş açılması sonucu can kayıpları oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılarda 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki Alem kavşağında ABD yardımlarının dağıtıldığı noktalara ulaşmaya çalışan 3 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından yönetilen dağıtım noktalarına yiyecek almak için giden Filistinliler, salı gününden bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesine düzenlenen İsrail bombardımanında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, kentin Karara beldesinde de geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi ve altyapıyı tahrip etti.

Ayrıca sivil savunma ekiplerinin, Karara beldesinde daha önce düzenlenen İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesini enkazdan çıkardığı belirtildi.

İsrail'in Han Yunus kentindeki Safi Mahallesi'ne insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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