İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 63 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 63 Filistinli yaşamını yitirdi. Sivil savunma ekipleri, saldırılardan dolayı büyük zorluklar yaşamakta ve insani yardımların ulaştırılmasında sıkıntılar çekmektedir.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 19'u çocuk 7'si kadın 63 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 19'u çocuk 7'si kadın 63 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce sivilin de çeşitli derecelerde yaralandığını belirtti.

Saha koşullarının zorluğu nedeniyle tüm insani yardım çağrılarına yanıt verilmesinin mümkün olmadığını belirten Basal, "İşgal ordusu son 24 saat içinde Gazze kentindeki Cibaliya, Tuffah ve Şatii Mülteci Kampı bölgelerinde yoğunlaşan saldırılarda yaklaşık 23 binayı yıktı." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile güneydeki Han Yunus'un, geniş çaplı yıkımlara maruz kaldığı ve büyük yerleşim alanlarının yok olduğuna işaret eden Basal, sivil savunma ekiplerinin, saldırıların yoğunluğu ve halktan gelen yardım çağrılarının çokluğu nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını, birçok bölgeye ulaşmanın mümkün olmadığını, ayrıca ekipman, yakıt ve lojistik imkanların yetersizliği nedeniyle müdahalelerin sınırlı kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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