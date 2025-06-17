İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 63 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda sivillerin hedef alındığı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, çok sayıda yaralının bulunduğunu ve hayati tehlikeleri olduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde devam eden saldırılarında 63 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin güneyindeki Tahliye Kavşağı yakınında yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda en az 51 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ölenlerin cenazeleri ile yaralıların Nasır Tıp Kompleksine getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, saldırılarda 200'den fazla yaralı olduğu ve bunlardan en az 20'sinin hayati tehlikesinin bulunduğunu paylaştı.

Bölgedeki sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinde edilmiş Filistinlilerin yer aldığı çadırları hedef aldığı saldırıda bir anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Burc el-Faysal bölgesi de sabah saatlerinde işgal güçlerinin bombardımanına maruz kaldı. Saldırı sonucu 1 kadın hayatını kaybetti.

Yine aynı bölgede yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Salah Okulda kurulan çadırlara düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, orta kesimlerdeki Salahaddin Caddesi'nde yardım dağıtımı için bekleyen Filistinlileri bombaladı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda yaralanan oldu.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru'nun güneyindeki bir mevkide yardımların dağıtılması için bekleyen Filistinli gruba İsrail askerleri tarafından ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrailli keskin nişancılar tarafından Gazze kentinin güneyindeki Cadde 10 olarak bilinen bölgenin yakınlarında vurulan 2 Filistinlinin cenazesi Şifa Hastanesine getirildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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