İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 43 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırıları sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 43 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırılarda çok sayıda yaralı da bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 43 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, dün geceden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda sivil yerleşim alanını vurdu.

Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Adnan el-Alimi Okuluna düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadıra yönelik saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında aynı aileden 3 kardeşin bulunduğu belirtildi.

Kuzeydeki Cibaliya beldesinde iki eve düzenlenen topçu saldırısında ise 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusunda da bir grup Filistinlinin toplandığı noktaya yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu aynı zamanda Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna yoğun hava saldırıları düzenledi.

Gazze kentinin kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde de gece boyunca İsrail ordusuna bağlı birliklerin çok katlı konutları patlattığı aktarıldı.

Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda da 4 kişinin öldüğünü aktardı.

İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesine düzenlediği saldırıda 3, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerinin hedef alındığı iki hava saldırısında da 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah kentinin batısında ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız sivillere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ndeki Yafa Çarşısı'nda bir grup sivili hedef alan İsrail bombardımanı sonucu da aralarında down sendromlu bir kız çocuğu ile yaşlılar ve kadınların da bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Kartalkaya yangın faciası davası için spor salonu, 700 kişilik duruşma salonuna dönüştürüldü

700 kişilik! Türkiye'yi sarsan facianın duruşması bu salonda görülecek
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

İkinci kez dede olan ünlü isim davullu zurnalı kutlama yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.