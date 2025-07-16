İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 38 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 38 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığının yanı sıra hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin farklı kesimlerinde Filistinlilere ait evleri ve zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı; yardım dağıtım merkezinde toplanan sivillerin üzerine biber gazı atıp, ateş açtı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezi yakınında toplanan kalabalığa saldırısında 15 kişi atılan yoğun gaz nedeniyle boğularak, 6 kişi ise doğrudan vurularak öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail, Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırı vurdu. Hava saldırısında 3'ü çocuk, 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan bir daire ile kahvehane de İsrail bombalarının hedefi oldu. Bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde kalan Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda ise 2 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde de bir evin İsrail güçlerince bombalanması sonucu 4 Filistinli öldü, 12 kişi yaralandı.