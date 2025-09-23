İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binalar vardı.

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor.

Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde düzenlenen İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Tel el-Heva Mahallesi'ndeki El-Maliye kavşağı yakınlarında bir eve düzenlenen saldırıda da bir Filistinli ile oğlu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin orta kesimindeki Samir bölgesinde bir apartmana düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun bu sabah Samir bölgesinde bombaladığı bir binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2, yakınlarındaki bir binaya düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 1 Filistinlinin naaşı El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nin Sidra bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli mahallelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Ed-Deyri" ailesinin evine düzenlenen bombardımanda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi'nin kuzeyini şiddetli şekilde bombaladı.

Kentin Vahde Caddesi ile El-Ehli Baptist Hastanesi çevresine bildiriler atan İsrail ordusu, halktan "kentten ayrılmalarını ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini" istedi.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze kentinin kuzeybatısında yerleşim yerlerini ve binaları havaya uçurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çadırları vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Sevariha bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarını vurdu. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde İsrail ordusunun Faruk Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Zevayide bölgesinde bir grup sivilin hedef alındığı bombalı saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği bir başka saldırıda ise 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlenen İsrail bombardımanında yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.