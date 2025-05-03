İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri bebek, 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "El-Bayram" ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu, 11 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Han Yunus'un batısındaki Esda kenti yakınlarında vurulan çadırda bir bebeğin yaşamını yitirdiğini aktaran Filistinli yetkili, ayrıca, Han Yunus'ta Mahatta ve Beni Suheyla bölgelerinde yerinden edilmiş vatandaşların kaldığı iki çadırın hedef alınması sonucu, aralarında bir kadının da bulunduğu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Görgü tanıkları da Refah ile Han Yunus arasındaki Murac ekseni çevresinde İsrail ordusuna ait askeri birlikler tarafından yoğun ateş açıldığını bildirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerini topçu atışlarıyla vuran İsrail ordusu ayrıca Zeytun ve Şucaiyye mahallelerine savaş uçaklarıyla da saldırılar düzenledi.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, sağlık ekipleri ve bölgedeki bazı Filistinliler, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan El-Gattas ailesinin evine düzenlenen saldırı sonucu ölen 10 kişinin cesedini enkazdan çıkardı.

Ayrıca kaynaklar, bugün erken saatlerde Gazze kentinin Derec Mahallesi'ne düzenlenen bir saldırıda iki Filistinlinin, Zeytun Mahallesi ve Han Yunus'un güneyindeki Kizan Raşvan bölgesinde İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan açılan ateş sonucu yine iki Filistinlinin daha öldüğünü belirtti.

Yine Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Ebu Hemsiye Okulu'na düzenlenen İsrail saldırısında ağır yaralanan bir kişinin öldüğü bildirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail topçuları, Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğu bölgeleri hedef aldı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, sağlık ekipleri ve bölgedeki bazı Filistinliler, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan El-Gattas Ailesi'nin evine düzenlenen saldırı sonucu ölen 10 kişinin cesedini enkazdan çıkardı.

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