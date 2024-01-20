İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 25.000 Filistinli öldü
Bir BM yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında geçen yıl 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 25.000 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. Ölenlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.
CEBALİYE MÜLTECİ KAMPI, 20 Ocak (Xinhua) -- Bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 25.000 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.