İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 24 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava ve topçu saldırılarında 4'ü gazeteci olmak üzere toplam 24 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, yerleşim yerlerine ve mülteci kamplarına yönelik devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 4'ü gazeteci olmak üzere 24 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evlere, binalara ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırılarını sürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin batısındaki Benna fırını yakınlarında bulunan bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Magraka beldesini bombaladığını aktardı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı vurması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Asda bölgesi yakınlarında Roni Caddesi üzerindeki yerinden edilenlerin sığındığı çadıra insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Han Yunus'un kuzeydoğusundaki Karara beldesinde Filistinlilere ait binalarını patlattığını kaydetti.

Ayrıca Han Yunus'un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, El-Beled, Satr el-Garbi, Ketibe ve 5. Cadde bölgeleri ile çevresine yoğun topçu saldırıları düzenlendi.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Keşku Caddesi üzerindeki bir evi hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus'ta bir yardım aracını hedef alan saldırısında 2, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'yı hedef alan bombardımanında hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 2 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda 4 gazeteci hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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