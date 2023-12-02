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İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren şairlerin Beykoz'da düzenlediği Gazze Şiir Nöbeti

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren şairlerin geçen ay Taksim'de başlattığı 'Gazze Şiir Nöbeti' Beykoz'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek şiirler okundu ve çocuklar Filistin bayrağının renklerinde balonlar uçurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren şairlerin geçen ay Taksim'de başlattığı "Gazze Şiir Nöbeti"nin üçüncüsü Beykoz'da gerçekleştirildi.

Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek şiirler okundu.

Nöbette ayrıca, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'de katlettiği 7 bin çocuğu temsilen, küçük çocuklar Filistin bayrağının renklerinde balonlar uçurdu.

"Şiir bize kim olduğumuzu hatırlatıyor"

Etkinlikte konuşan şair ve yönetmen Faysal Soysal, Gazze Şiir Nöbeti'nin sadece şairlerin değil, bütün vatandaşların nöbeti olduğuna vurgu yaparak "İnsan olarak ister istemez tarafız. Konuştuğumuzda, bağırdığımızda, oy kullandığınızda ve ekran karşısına geçtiğimizde birilerinin tarafıyız ama bundan daha kötüsü suçluluğumuzda aslında daha büyük bir tarafız. Çünkü dünyada konuşanlardan daha çok susanlar var. Biz sustukça zalimler kendilerini daha güçlü, daha varlıklı ve daha mütekebbir olarak görüyorlar." dedi.

Sanatçıların ortaya çıkardığı eserlerin kendilerinden daha güçlü olduğuna işaret eden Soysal, şunları kaydetti:

"Bir ideolojinin propagandasını yapan hiçbir film ve şiir zamana kalmaz. Bizler şiir yazarken bir propaganda yapmıyoruz. Şiirlerimiz daha çok okunsun, bundan para kazanalım diye bunu yapmıyoruz. Kapitalizmin fethedemediği, alamadığı en büyük kalelerden biri şiirdir. Şiir bize kim olduğumuzu hatırlatıyor. Bizler bir mesaj vermek için şiir yazmıyoruz. Bir hayvan çığlık attığında o çığlığın içerisinde elbette ki mesaj kaygısı vardır ama bizi harekete geçiren şey o varlığın kim olduğuyla ilgili. Bugün Gazze'de çocuklar ve kadınlar çığlık attığı vakit aslında insanlık çığlık atıyor. Bunun kim olduğunu biliyoruz biz.

Bizler onun, bizim gibi bir canlı olduğunu ve bizim gibi canının yandığını, dayanamadığını anlıyoruz. Onun dayanamayışına bizim de dayanamayışımız ancak anlam katabilir. Bir şiir okuyarak bizim ses çıkarıyor oluşumuz sloganımızdan, ideolojik bakış açımızdan ve hatta yüklü paralar göndermemizden çok daha kıymetli. O yalnız değil ve ben şiirimle onun yalnız olmadığını burada haykırmak istiyorum."

Etkinlik kapsamında Asude Karaaslan, Eslem Durmuş, Basri Akdemir ve Muhammed Karabacak'ın da aralarında olduğu çok sayıda şair ve vatandaş şiir okudu.

Kaynak: AA / Güncel

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