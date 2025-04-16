İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başladı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze kentinin farklı noktalarındaki saldırılarında 6 Filistinli öldü, en az 8 kişi yaralandı.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinde evleri yıkıldığı için binlerce sivilin barındığı Yermuk Stadyumu içindeki çadırları hedef aldığını ifade etti.

Hastane kaynakları, saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Gazze Şehri'nin batısında yer alan bölgede, sığınmacıların kaldığı başka bir çadırı hedef alan insansız hava aracı saldırısında da 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Gazze kent merkezindeki bir apartman dairesinin hedef alındığı son saldırıda da 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde dün sabah saatlerinden itibaren yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara ve evlere düzenlediği saldırılarda 13 kişi ölmüştü.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından beri çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bine, yaralıların sayısı 116 bin 343'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese ara bulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.