İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başladı: 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sabah saatlerinden bu yana savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alarak bir Filistinli ve eşini öldürdü.

Aynı kaynak, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Avde Hastanesi de yaptığı açıklamada, İsrail İHA'larının Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında sivillerin bulunduğu bir bölgeye ateş açması sonucu bir Filistinlinin öldüğünü, iki kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Han Yunus kentinde ise Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nasır Tıp Merkezi'ndeki cerrahi bölümüne doğrudan gerçekleştirdiği saldırıda aralarında bir gazetecinin de yer aldığı 2 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Gazeteci Hasan Aslih'in öldürülmesiyle birlikte Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 215'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü.

Ordunun Han Yunus'ta bu sabah düzenlediği saldırıda yaralanan 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nin yanı sıra et-Tuffah Mahallesi'ne de yoğun topçu saldırısı düzenlendi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli sivillerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlemesi sonucu 1 Filistinli öldü.

Ordunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise yine 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine de hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 780 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 680 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 908'e, yaralıların sayısı da 119 bin 721'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.