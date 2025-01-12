İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarını sürdüren İsrail'in, Kuzey Jabalia'daki bir okula düzenlediği saldırıda aralarında iki kadın ve iki çocuğun da bulunduğu en az sekiz kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, aralarında Mossad ve Shin Bet güvenlik birimlerinin şeflerinin de bulunduğu üst düzey bir heyeti ateşkes görüşmeleri için Katar'a göndereceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, aralarında Mossad ve Shin Bet güvenlik birimlerinin şeflerinin de bulunduğu üst düzey bir heyeti, Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşması çerçevesinde görüşmelerde bulunmak üzere Katar'a göndereceğini açıkladı. Netanyahu'nun Ofisi'nin bu açıklaması, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'de ateşkes sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürmek amacıyla Netanyahu ile görüşmesinin ardından geldi.

Trump, yemin töreninden önce ateşkesin yapılmasını istiyor

Bir ABD'li haber kuruluşunun İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump'ın elçisi Witkoff, Netanyahu'ya Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce ateşkes anlaşması için baskı yapıyor. İsrailli bir yetkili, "Witkoff, şu anda müzakerelerde çok önemli bir rol oynuyor ve Trump'ın baskısını uyguluyor" dedi.

Ziyaret hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Batı medyasına Witkoff'un 10 Ocak Cuma günü Doha'da Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile de görüştüğünü söyledi.

İsrailli yetkili: "Görüşmelerde 'ilerleme' kaydediliyor"

İsrailli bir yetkili The Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, heyet gönderme kararının Doha'daki müzakere görüşmelerinde kaydedilen ilerleme ve yeni gelişmelerden kaynaklandığını söyledi. Yetkili, "Eğer gerçek bir ilerleme olmasaydı, Netanyahu rehine anlaşması görüşmeleri için Doha'ya bir heyet göndermeye karar vermezdi" dedi.

İsrail'in saldırılarında en az 8 kişi öldü

İsrail'in Kuzey Jabalia'daki Zainab al-Wazir okuluna düzenlediği saldırısında aralarında iki kadın ve iki çocuğun da bulunduğu en az sekiz kişi öldü. Gazze Sivil Savunması üyesi Mahmud Basel, İsrail'in Gazze'de sığınağa dönüştürülen okullara saldırmaya devam etmesine dünyanın sessiz kalmasını eleştirdi. Basel, "Okullara saldırmak ve hedef almak İsrail güçleri tarafından işlenmeye devam eden suçlardır. Yerlerinden edilmiş insanları barındıran sığınaklarımız ve okullarımız hedef alınırken tüm dünya bunu sessizce izliyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın yayıldığı, bebekler ve Filistinli ailelerin yetersiz beslenme ve açlıktan öldüğü uyarısında bulundu. BM, İsrail'i Gazze Şeridi'ne gıda yardımı girmesine izin vermeyerek açlık krizini daha da kötüleştirmekle suçladı.

Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler ise Filistinli çiftçilere saldırarak, Beytüllahim kentinin doğusundaki Kisan köyünde çadırlarını ve hayvan ahırlarını yaktı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda dört askerinin öldürüldüğünü, ikisinin durumu kritik olmak üzere beş kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hochstein'den İsrail güçlerinin güney Lübnan'dan tamamen çekilmesini denetleme sözü

Lübnan ordusu, kasım ayında Hizbullah ile varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda sınır bölgelerine daha fazla asker konuşlandırdığını duyururken, İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerine daha fazla hava saldırısı düzenledi.

Lübnan merkezli Al-Akhbar gazetesinin dün aktardığı habere göre; ABD özel temsilcisi Amos Hochstein, üst düzey Lübnanlı yetkililere Washington'un 60 günlük ateşkes süresinin sonuna kadar İsrail güçlerinin Güney Lübnan'dan tamamen çekilmesini denetlemeye kararlı olduğu konusunda güvence verdi.

Habere göre Hochstein, bu güvenceyi Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Necip Mikati ve Meclis Başkanı Nabih Berri ile yaptığı görüşmeler sırasında iletti. Hochstein'ın İsrailli yetkililerle yaptığı doğrudan görüşmelerin ardından "çekilme için ayrıntılı bir zaman çizelgesi" elde ettiğini açıkladığı ve "26 Ocak'ın Lübnan'daki İsrail güçleri için son tarih olacağını" vurguladığı bildirildi.

Ayrıca Hochstein'ın Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nden bölgedeki konuşlanmalarını güçlendirmelerini ve İsrail'in çekilmesiyle oluşacak "boşluğu doldurmak" için hazırlıklarını arttırmalarını istediği kaydedildi.