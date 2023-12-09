İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda yaralılarda yanıklar ve boğulma görülüyor

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı merkezlere duman ve yangın bombalarıyla saldırdığı, yaralılarda daha önce görülmemiş şekilde yanıklar ve boğulma gerçekleştiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini vurguladı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı merkezlere duman ve yangın bombalarıyla saldırdığı, yaralılarda daha önce görülmemiş şekilde yanıklar ve boğulma gerçekleştiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini vurguladı.

İsrail güçlerinin Filistinlilerin sığındığı merkezlere duman ve yangın bombalarıyla saldırdığını belirten Berş, "Dün gece 100 boğulma ve yanık tedavisi yaptık. Daha önce böylesi vakaları ve yaralanmaları görmemiştik." dedi.

Berş, bulaşıcı hastalıkların oranının da arttığına dikkati çekerek, "ishal, solunum yolu ve cilt enfeksiyonları gibi vakalarda önemli artışlar olduğunu, karaciğer enfeksiyonunun giderek yayıldığını" kaydetti.

Gazzeli yetkili, sağlık hizmetlerine yoğunlaşılması çağrısı yaparak, mobil klinikler oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

İsrail güçlerinin ilaç depolarını kuşattığını ve bu depolara girmelerine engel olunması gerektiğini de vurgulayan Berş, anemi ve çeşitli özel hastalıklara sahip çok sayıda kronik hastanın tedavi olamadığını sözlerine ekledi.