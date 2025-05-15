İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonucu 94 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 94'e yükseldi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, " İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 94 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybedenler arasında kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Şihab ailesinin tüm fertlerinin bulunduğunu belirten Basal, "Anne, baba ve tüm çocuklarıyla birlikte aile, sivil kayıtlardan silindi." bilgisine yer verdi.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ziyaretinin başlamasıyla birlikte Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Son saatlerde sivil ve tıbbi tesisler ile konutlara yönelik saldırılarda onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Bu katliamlar, şu anda Orta Doğu turunda olan Trump'ın, "Gazze'deki Filistinliler daha iyi bir geleceği hak ediyor" yönündeki açıklamasının hemen ardından geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.

18 yıldır Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in saldırıları sonucu, 2,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,5 milyonu evsiz kaldı. Tel Aviv yönetiminin yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze'de kıtlık yaşanıyor.