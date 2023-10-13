İsrail'in Gazze'ye saldırıları şiddetlenerek devam ediyor

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 7. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Bu saldırılar sırasında Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de Halave ailesine ait evin vurulması sonucu en az 14 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da bir daire hedef alındı. İsrail'in hava saldırısında aralarında birkaç aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, güneydeki Refah kentinde yer alan binayı da hedef aldı. Binadaki bir dairenin vurulduğu, saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

"Çocukların öldürüldüğü iddialarından vazgeçilmesi, bunun yalan olduğunu gösteriyor"

Hamas, uluslararası gazetelerin "İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın çocukları öldürdüğü" yönündeki iddialarından vazgeçmesinin, İsrail anlatısının sahte ve yalan olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, bu iddialara ve gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kassam Tugayları'nın çocukları öldürmesi ve kadınlara saldırması hikayesinin geri çekilmesiyle ilgili Washington Post ve Los Angeles Times'ta çıkan haberleri takip ettiklerini belirterek, İsrail'in Kassam Tugayları'nın işlediğini ileri sürdüğü zulümlerle ilgili anlattıklarının sahte ve yalan olduğunu tüm dünyanın öğreneceğini bildirdi.

Rişk, Batı medyasına çarpıtılmış sahte bilgi ve materyalleri doğrulamaları çağrısında bulunarak, söz konusu iddiaların hiçbirinin kanıtlanmadığını ve bu iddiaları destekleyecek somut delillerin de sunulmadığını vurguladı.

"İsrail, Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandı"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki "askeri operasyonlarında" beyaz fosfor kullandığını belirtti.

HRW'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verildi.

Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara yol açtığına ve evleri ateşe verebildiğine işaret edilen açıklamada, nüfusu yoğun bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail Enformasyon Bakanı istifa etti

İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel-Atbaryan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ulusal direnci güçlendirmekle görevlendirilen Enformasyon Bakanlığının yeni kurulduğuna ve henüz 17 hafta önce bütçesinin verildiğine" işaret etti.

Tel Aviv'in Gazze'ye karşı yürüttüğü saldırılar sırasında uluslararası alanda İsrail hakkında enformasyon sağlamakta Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Diaspora Bakanlığının da görevlendirildiği bilgisini paylaşan Distel-Atbaryan, İsrail'in saldırıları sırasında "her kuruşa ihtiyaç duyduğunu ve bakanlık görevini sürdürmenin kamu bütçesinin israfı anlamına geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Distel-Atbaryan, mevcut tabloda devlet bünyesinde Bakanlığın işlevini yürüten çok sayıda kurumun bulunduğunu belirterek, istifa ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kendisine bu görevi verdiği için teşekkür eden Distel-Atbaryan, Başbakan'dan Bakanlığın bütçesini Gazze Şeridi çevresinde yaşayan İsraillilere göndermesini istedi.

"Acil durum hükümeti" kurulması onaylandı

İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'yle savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti, 64 milletvekilinin desteği, 4 aleyhte oyla onaylandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid'in bu hükümete katılmadığı belirtildi.

Olağanüstü hal hükümeti anlaşmasının, İsrail içinde bölünmeye ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının dondurulmasını da içerdiği kaydedilen açıklamada, "çatışma döneminde çatışmanın kendisiyle ilgili olmayan hükümet destekli hiçbir yasa tasarısı veya önerinin Meclise sunulmayacağı" vurgulandı.

Sderot'ta Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60'ı tahliye edildi

İsrail, Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60'ını tahliye etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Sderot yerleşim birimindeki sakinlerin ülkenin merkezindeki otellere tahliyesi devam ederken şu anda yerleşimci nüfusun yüzde 40'ı yani yaklaşık 13 bin kişi kaldı.

Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısı 36'ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Kalkilya kentine bağlı Ceyus beldesinden 17 yaşındaki Muhtedi Macid Selim ile Nebi İlyas beldesinden Samir Said Rıdvan isimli Filistinlilerin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlığın verilerine göre, son olayla birlikte 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 36'ya, yaralıların sayısı 650'ye yükseldi.

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bulunanlardan güneye geçmelerini istedi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda gizlendiklerini savundu.

Hamas'ın silahlı kanadının İsrail'e savaş açtığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze şehri, askeri operasyonların yapıldığı bir bölgedir. IDF, Gazze şehrindeki tüm sivillerin kendi güvenlikleri ve korunmaları için güneydeki evlerinden tahliye edilmesi ve haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyindeki bölgeye taşınması çağrısında bulunuyor. Bu tahliye sizin güvenliğiniz içindir."

Açıklamada, "Gazze şehrine (Gazze'nin kuzeyine) ancak buna izin veren başka bir duyuru yapıldığında dönebileceksiniz. Gazze şehri sivilleri, kendinizin ve ailelerinizin güvenliği için güneye geçin ve sizi canlı kalkan olarak kullanan Hamas teröristlerinden uzaklaşın." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Filistinlilere sınırdaki çitlerden uzak durmaları uyarısı yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şehri'nde önemli operasyonlara devam edecek ve sivillere zarar vermemek için yoğun çaba gösterecek." bilgisi paylaşıldı.

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan açıklamada, "İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı çıkarmayı ve iç cephemizin birliğine zarar vermeyi amaçlayan bazı yalan propaganda haberlerini çeşitli yollarla yayımlamaya ve aktarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu girişimlerin arasında uluslararası kuruluşlardaki bazı çalışanların kentin güneyine gitmelerinin istenmesi yönündeki söylemlerin de olduğu kaydedilerek, "Bu kurumların ekipleri hala yerinde." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kenti boşaltmaya çağırmasının ardından yüz binlerce Filistinli evlerini terk ederek Şifa Hastanesi'ne sığınmaya veya hastanenin çevresine çadırlar kurmaya başladı.

Ölen İsrail askerlerinin sayısı 246'ya yükseldi

İsrail ordusu, Filistinli gruplarla devam eden çatışmalarda öldürülen ve aralarında üst düzey bir komutanın da olduğu 12 askerinin daha isimlerini paylaştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, son rakamlarla birlikte 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 4'ü Lübnan sınırında olmak üzere 246'ya yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatını yoğun şekilde sürdürüyor.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombardıman altında tutan İsrail ordusu, bir yandan da sınıra yığınak yapıyor.

Ürdünlüler, İsrail'i protesto etmek için Filistin sınırına yürüdü

Yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin sınırına doğru yürüdü.

Ürdünlüler, yürüyüş sırasında "Gazze'yi yalnız bırakmayacağız" sloganları atarken Ürdün'ün güvenlik güçleri göstericileri sınırdan uzaklaştırmak için güç kullandı.

Filistin bayrakları taşıyan Ürdünlüler, ana yolların kapatılmasının ardından tali yollarla Filistin sınırına ulaşmaya çalışıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı açıklanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.