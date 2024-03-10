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İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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İnsan ve Medeniyet Hareketi, İstanbul Platformu ve Gazze Dayanışma Platformunca düzenlenen protestoda vatandaşlar, İsrail'i protesto edip Filistin'e destek verdi. Grup, Hava Şehitlik Parkı'na yürüyerek Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Açıklamada Gazze'nin tarihin tanık olmadığı bir hırsla tırpanlandığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi, İstanbul Platformu ve Gazze Dayanışma Platformunca organizasyonunda vatandaşlar, öğle namazının ardından Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'i protesto edip Filistin'e destek veren dövizler taşıyan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam", "Filistin halkı yalnız değildir", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Her yer Gazze, her yer direniş", "Cenk, cihat, şehadet" sloganları atarak, Hava Şehitlik Parkı'na yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Çöpüroğlu, Gazze'nin tarihin tanık olmadığı bir hırsla tırpanlandığını söyledi.

Ahlaki hiçbir zeminin cereyan eden vahşete engel olamadığına dikkati çeken Çöpüroğlu, şöyle konuştu:

"Bunca talanın, zulmün ve katliamın önünde insan olarak kalmanın bedelini Gazze halkı, evlatlarının kanları ve kemikleriyle ödüyor. Esaretin her türlüsüne aziz bir teveccüh ile karşı koyan ve elindeki tüm imkanları Kudüs'e ve Gazze'ye seferber eden Kassam Tugaylarına ve onu kucaklayan Gazze halkına muzafferiyetler diliyoruz. Özgürlüğü hak eden bir mücadele varsa şüphesiz bu mülkün yegane hak edeni bu günlerde Gazze halkından başkası değildir."

Çöpüroğlu, Gazze'nin kendi işgaline gösterdiği mukavemet ile kendisini özgür sanan birçok göstermelik demokrasiyi temelinden sarstığını belirterek, Aksa Tufanı'nın, kaynağı fıtrat olan adalet duygusunu tüm dünyada harekete geçirdiğini dile getirdi.

Mustafa Çöpüroğlu, "Türkiyeli Müslümanlar olarak, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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