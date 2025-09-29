İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: En Az 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde bölgenin orta, kuzey ve güney kesimlerinde saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze ve Han Yunus kentlerinin mahallelerinde insansız ve bombalı kara araçları patlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan Es-Suveydi bölgesini hedef alan bombardımanında 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri çıkarılarak Şifa Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu Nasr Mahallesi'nde de insansız araçları patlatırken, bölgenin kuzeyindeki mahallelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

Gazze kenti batısındaki Katibe bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı hedef alan İsrail bombardımanında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin doğusunda, Zeytun Mahallesi'nde düzenlenen İsrail saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları ayrıca Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu bölgelerine de bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gazze kenti güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef alan İsrail bombardımanında çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.

Gazze'de düzenlenen başka bir İsrail saldırısında 1 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait araçlar, pazar günü girdiği Nasr Mahallesi'nden geri çekerek eski mevzilerine, Muzner Kavşağı çevresine döndü.

Görgü tanıkları pazar günü İsrail askeri araçlarının Nasr Caddesi üzerinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) binasına yakın bir noktada, Muzner Kavşağı'ndan yaklaşık 500 metre ilerlediğini aktarmıştı.

Bu ilerleme ve eş zamanlı hava saldırıları, bölgede altyapıda ve evlerde geniş çaplı hasara yol açtı. Bunlar arasında binlerce Filistinliye hizmet veren El-Helou Hastanesi de yer aldı.

-Orta ve güneydeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid Caddesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırın hedef alındığı İsrail bombardımanında 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlediği bir başka saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti merkezinde yer alan El-Katibe bölgesinde yerleşim alanlarına insansız bombalı araçlarla yıkım saldırıları düzenledi.

Refah kenti kuzeyindeki El-Şakuş bölgesinde yardım bekleyen 1 Filistinli, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti, bazıları ise yaralandı.