İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor, son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21.110'a yükseldi. Son 24 saat içinde ise 195 kişi öldü, 325 kişi yaralandı.
GAZZE, 28 Aralık (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21.110'a yükselirken son 24 saat içinde 195 kişi öldü, 325 kişi de yaralanarak Gazze Şeridi'ndeki hastanelere kaldırıldı.