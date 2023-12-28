İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor, son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti

GAZZE, 28 Aralık (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21.110'a yükselirken son 24 saat içinde 195 kişi öldü, 325 kişi de yaralanarak Gazze Şeridi'ndeki hastanelere kaldırıldı.