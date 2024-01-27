İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Ölü sayısı 26.083'e yükseldi

GAZZE, 27 Ocak (Xinhua) -- Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısının 26.083'e yükseldiğini duyurdu.