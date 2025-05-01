İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 8 Filistinli Öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynakları, Beyt Lahiya, Deyr el-Belah, Refah ve Han Yunus'ta gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda yaralanmanın da olduğunu bildirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplam ölü sayısının 52 bin 365'e ulaştığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine yönelik saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.
Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi yaralandı.
İsrail'in insansız hava aracı ile Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinli çiftçi yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.
Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de İsrail saldırılarında yaralanan bir kız çocuğu hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 52 bin 365 Filistinli yaşamını yitirdi, 117 bin 905 kişi yaralandı.