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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 8 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 8 Filistinli Öldü
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynakları, Beyt Lahiya, Deyr el-Belah, Refah ve Han Yunus'ta gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda yaralanmanın da olduğunu bildirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplam ölü sayısının 52 bin 365'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine yönelik saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi yaralandı.

İsrail'in insansız hava aracı ile Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinli çiftçi yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de İsrail saldırılarında yaralanan bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 52 bin 365 Filistinli yaşamını yitirdi, 117 bin 905 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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