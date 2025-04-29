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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu 30'dan fazla kişi yaralandı. Gazze'deki saldırılarda ölen Filistinli sayısı 52 bine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılar sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarına devam ediyor.

Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalayan İsrail ordusu, 4 Filistinliyi öldürdü, 30'dan fazla Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in Han Yunus'a daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 751 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 314'e, yaralıların sayısı da 117 bin 792'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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