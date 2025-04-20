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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 41 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen askeri operasyonlarda cumartesi günü en az 41 Filistinli hayatını kaybederken, büyük bir insanlık krizi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki sınır kapılarının kapalı olduğunu ve insani yardımların engellendiğini duyurdu.

GAZZE, 20 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında cumartesi günü en az 41 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki sivil savunma yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre İsrail saldırılarında bölgenin güney, kuzey ve orta kesimlerindeki konut binaları ile yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlar vuruldu.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre cumartesi gününün erken saatlerinden bu yana Gazze kentinin doğu ve kuzey bölgelerini topçu ateşine tutan İsrail, daha önce tahliye edilmiş evleri bile hedef alıyor.

Yetkililere göre İsrail'in askeri operasyonlarına yeniden başladığı 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1.783'e yükselirken, çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısıysa 51.157'ye ulaştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının 7 haftadır kapalı olduğunu ve insani yardım, tıbbi malzeme, aşı ve yakıt girişinin engellendiğini duyurdu.

BM ajansı, yardım akışının devam edebilmesi için sınır kapılarının yeniden açılması ve ateşkesin yenilenmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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