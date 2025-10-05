İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bina ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısında Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda da 4 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, Selasini Caddesi'nde çok katlı bazı binaların üst katlarını bombaladı, saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Aynı mahallede İsrail'in, Filistinlilere ait iki eve yönelik saldırısında yaralananlar oldu.

Şati Mülteci Kampı'nda bir ev vurulurken, doğusundaki Şucaiyye Mahallesi de topçu atışlarıyla hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlenen saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Şakuş bölgesinde İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım merkezi çevresinde yardım bekleyen Filistinliler hedef alındı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus kentinin kuzeyindeki Asda bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırları insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı; yaralananlar oldu.

İsrail askerleri ayrıca Han Yunus'un orta kesimini topçu atışlarıyla vurdu, kuzey bölgelerine savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru çevresinde insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in orta bölgelere düzenlediği saldırıda ise 1 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Ezher Üniversitesi binasına da yeniden saldırı düzenledi.

Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna savaş uçaklarıyla saldırı gerçekleştirilirken, Bureyc Mülteci Kampı ise topçu saldırılarıyla hedef alındı.