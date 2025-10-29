İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi.

Sağlık alanındaki kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kaynaklar, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Sarı Hat" bölgesinde, Han Yunus'un batısındaki El-Emel Mahallesi'nde bir apartmanı hedef alan hava saldırısında iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynaklar ayrıca, İsrail ordusunun, Gazze'nin merkezindeki Yermuk bölgesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor

Sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirmişti.