İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarında 11 Filistinli hayatını kaybetti, 25'ten fazla kişi kayboldu, onlarca kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, AA muhabirine, İsrail bombardımanının Gazze'nin farklı bölgelerinde evleri ve yardım bekleyen sivilleri hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusu Refah kentinde bir yardım dağıtım merkezinin yakınını hedef alarak yardım bekleyen 6 Filistinliyi öldürdü.

Han Yunus'un güneybatısında yardım bekleyen 5 Filistinli de yine İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, sabahının erken saatlerinde Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan el-Hüsari ailesine ait evi bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi ekipleri, saldırıda birçok kişinin yaralandığını, 25'ten fazla kişinin ise enkaz altında kaybolduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki evlere bubi tuzaklı robotlar yerleştirdi. Aynı saatlerde bölge topçu ateşiyle de hedef alındı.

Öte yandan topçu atışları aynı zamanda Han Yunus'un merkezini ve Gazze Şeridi'nin ortasındaki el-Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini hedef alarak, sivillerin yaşadığı yıkımı ve acıyı derinleştirmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde yeni bir tahliye emri yayımlayan İsrail ordusu, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinliyi güneye, el-Mevasi bölgesine gitmeye çağırmıştı.

Ordu, şehirde kalmanın "son derece tehlikeli" olacağı uyarısında bulundu ve bölgede "büyük bir güçle" hareket edileceğini duyurmuştu.

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yürütüyor.

Bu saldırılarda şu ana kadar 64 bin 522 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 163 bin 96 kişi yaralandı. Yüz binlerce kişi yerinden edildi, 140'ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli de kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.