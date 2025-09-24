İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 73 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 73 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı kuzeydeki Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin doğu, güney ve kuzeybatı bölgelerine yoğun topçu atışı düzenlenirken kentin semalarında silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yoğun şekilde uçuş yaptığı görüldü.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze Belediyesine ait Firas Çarşısı'nda yerinden edilen sivillerin barındığı depolara düzenlediği saldırıda 9'u çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli "El-Hams" ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki Sahabe Caddesi'nde bir dairenin bombalanması sonucu 2 kadın yaşamını yitirdi.

Kentin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde, yerinden edilenleri taşıyan bir kamyona düzenlenen SİHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır şekilde yaralandı.

Kentin orta kesimlerindeki Ömer el-Muhtar Caddesi'nde de 1 kişi SİHA saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yardım bekleyenlere ateş açıldı

İsrail ordusu kuzeyde Gazze kentinde saldırılarını yoğunlaştırırken orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde insani yardım bekleyenlere açılan ateşte 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın bombalanması sonucu 5 kişi öldü.

Gazze kenti ile diğer bölgelerdeki saldırılarda 28 kişi daha yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ndeki hastaneler cenazelerle doldu

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, sabah saatlerinden bu yana El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 25, Şifa Hastanesi'ne 23, Nasır Hastanesi'ne 16, Aksa Hastanesi'ne 4, Seraya Hastanesi'ne 3, Avde Hastanesi'ne ise 2 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı.

Söz konusu hastanelere çok sayıda yaralı da getirildi.