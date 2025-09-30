İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 57 Ölü

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 57 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin orta, kuzey ve güney kesimlerinde saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde "El-Baz" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 1 kadın ile 6 çocuğu yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah kentinin batısındaki Biye Caddesi kavşağı yakınlarında sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan saldırıda ise 5 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Yine Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda "Ardenis" ailesinin evi bombaların hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'nda da "El-Kurenavi" ailesinin evini vurdu.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli öldü, 20 kişi yaralandı.

Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere ateş açıldı, 18 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında insani yardım alabilmek için bekleyenlere ateş açıldı.

Saldırıda 18 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde "güvenli" dediği El-Mevasi'yi hedef aldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde ise Filistinli bir baba, hamile anne ve çocukları İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki Mevze kavşağında düzenlenen bir diğer saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güney bölgelerini hedef alan diğer saldırılarda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Han Yunus'un güneyindeki Morag koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere ateş açtı; 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgede İsrail ordusunun zaman zaman topçu atışları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde evler, kamplar vuruldu

İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda 1 Filistinli öldü.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ni hedef alan saldırıda 2, kentin merkezine yönelik saldırılarda ise 3 kişi can verdi.

Kentin Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Derac Mahallesi'nin Seyyid Haşim Camisi çevresinde iki ev vuruldu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze kentinde düzenlediği diğer saldırılarda 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.