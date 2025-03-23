İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

Mahkemeye sevk edildi! Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebi
İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı

Savcılığın kararının ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı

Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına 'İmamoğlu' uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, Refah kentinde ve Gazze şehrinin doğu mahallelerinde gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısının 49 bin 747'ye ulaştığını açıkladı.

İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin sağlık ekipleri ve görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin farklı yerlerine düzenlediği 3 hava saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze şehrinin Et-Tuffah ve Ez-Zeytun mahallelerinin doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ise 13 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 49 bin 747 Filistinlinin öldüğü, 113 bin 213 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title