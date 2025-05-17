İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 12 Saatte 100'den Fazla Ölü
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında son 12 saatte 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılar özellikle Cibaliye ve Beyt Lahya bölgelerindeki konutları hedef aldı.
GAZZE, 17 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda son 12 saatte 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Görgü tanıkları ve güvenlik kaynakları, İsrail'in hava ve kara saldırılarının cuma sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam ettiğini, özellikle Cibaliye ve Beyt Lahya bölgelerindeki konutların ve sığınakların hedef alındığını aktardı.
Kaynaklar, enkaz altında kalan bazı yaralılara sağlık ekiplerinin ulaşamadığını da sözlerine ekledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel