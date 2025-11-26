Haberler

İsrail'in Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme girişini engellemesi eleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne eğlence ürünleri sokarken, hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme erişimini kısıtladığı bildirildi. Gazze'deki sağlık sistemi kritik bir duruma girdi, ilaç sıkıntısı yüzde 54'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne eğlence amaçlı ürünlerin girişine izin verirken, soykırımın etkilerinin sürdüğü hastanelere ilaç ve temel tıbbi malzeme ulaşımını engellediği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail Gazze Şeridi'ni ikincil ürünler, eğlence malzemeleri ve modern telefonlarla doldururken, ilaçlar, serumlar, antibiyotikler, diyaliz cihazları ve cerrahi operasyon malzemeleri için kapıları kapatıyor." dedi.

Bu durumun "ablukayı aldatıcı bir ticari vitrinle güzelleştirme girişimi" olduğunu söyleyen Burş, hastanelerin yeterli donanımdan yoksun, ameliyathanelerin cihazsız kaldığını, ilaçların sınırlı miktarlarda dağıtıldığını ve yakıt ile iletişimin ise neredeyse tamamen yok olduğunu kaydetti.

Burş, Gazze'deki sağlık sisteminin dünyadaki hiçbir sağlık sistemine benzemeyen şartlarda işlediğini, neredeyse yok denecek kadar sınırlı imkanlarla "günlük bir tür hayatta kalma sahası" haline geldiğini ifade etti.

İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı had safhada

Soykırım ve ateşkes sonrasında çöken sağlık sektörüne ilişkin son verileri paylaşan Burş, temel ilaçlarda yaşanan eksikliğin yüzde 54'e ulaştığını, acil durum ilaçlarındaki sıkıntının yüzde 40'a, tıbbi malzemelerdeki sıfır stok oranının ise yüzde 71'e çıktığını ve bunun Gazze tarihindeki en yüksek seviye olduğunu vurguladı.

Gazze'de bir yaş altı çocukların yüzde 82'sinin anemi hastası olduğunu ve 18 bin 100 hastanın tedavi için Gazze dışına çıkmayı beklediğini aktaran Burş, bu insanların hayatlarının tıbbi değil, siyasi bir karara bağlı olduğunu dile getirdi.

Resmi belgeleri olmasına rağmen tedavi için Gazze dışına çıkmayı beklerken 1000 hastanın hayatını kaybettiğini kaydeden Burş, yaklaşık 6 bin kişinin ise hiçbir rehabilitasyon programı uygulanmadan uzuvlarının kesildiğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in, çocuklar, hastalar, yaralılar ve savunmasız kesimlerin ihtiyaç duyduğu 350'den fazla temel gıda ürününün Gazze Şeridi'ne girişini engellediği, buna karşın düşük besin değerine sahip sağlıksız gıdaların girişine izin verdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.