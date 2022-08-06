İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü GAZZE, 6 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Cuma günü, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında bir çocuk ile silahlı bir grup komutanının da bulunduğu en az 10 Filistinli öldürüldü, 55 kişi de yaralandı. GAZZE, 6 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Cuma günü, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında bir çocuk ile silahlı bir grup komutanının da bulunduğu en az 10 Filistinli öldürüldü, 55 kişi de yaralandı. İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından havaya yükselen duman bulutu, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua) İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından çıkan yangın ve havaya yükselen duman bulutu, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua) İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından çıkan yangın ve havaya yükselen duman bulutu, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua) Xinhua / Güncel Filistin İsrail Gazze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında En Az 10 Kişi Öldü - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.