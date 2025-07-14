İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE KENTİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava bombardımanı ve silahlı saldırılarda en az 58 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Gazze kentindeki kalabalık bir pazarı hedef alan İsrail hava saldırısında aralarında bir doktor ve bir çocuğun da bulunduğu en az 15 kişinin öldürüldüğünü söyledi.