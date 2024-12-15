İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 30 Filistinli Hayatını Kaybetti
Filistinli kaynakların bildirdiğine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, yerinden edilmiş kişilerin barındığı okullar ve bir belediye binasını hedef aldı.
GAZZE, 15 Aralık (Xinhua) -- Filistinli kaynakların cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir belediye binasını, yerinden edilmiş insanların barındığı üç okulu ve konutları hedef alan hava saldırılarında en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel