İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 15 Aralık (Xinhua) -- Filistinli kaynakların cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir belediye binasını, yerinden edilmiş insanların barındığı üç okulu ve konutları hedef alan hava saldırılarında en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.