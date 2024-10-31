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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda en az 26 Filistinlinin öldüğünü, birçok kişinin de yaralandığını bildirdi. Deyr el-Belah bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir çadıra düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

GAZZE, 31 Ekim (Xinhua) -- Filistinli kaynaklara göre İsrail'in Çarşamba günü Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği hava saldırılarında en az 26 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Xinhua'ya konuşan El-Aksa Hastanesi sağlık görevlileri, İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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