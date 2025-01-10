İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 17 Filistinli hayatını kaybederken, Deyr el-Belah kentinde bir evin hedef alınması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
GAZZE, 10 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinlinin hayatını kaybetti.
Aksa Hastanesi Sözcüsü Hüssam ed-Dakran, yaptığı basın açıklamasında İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin batısında bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel