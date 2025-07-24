İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: Can Kayıpları Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'nin Tel el-Hava Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. 18 Mart'tan bu yana en az 8.363 Filistinli hayatını kaybetti. Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 59.219'a yükseldi.

GAZZE, 24 Temmuz (Xinhua) -- İsrail çarşamba günü Gazze'deki Tel el-Hava Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin paylaştığı verilere göre, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun saldırılarda en az 8.363 Filistinli hayatını kaybederken, 31.004 kişi ise yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 59.219'a, yaralı sayısı ise 143.045'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Oğlunu yol kenarında bıçaklayarak öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Oğlunu yol kenarında bıçaklayarak öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami şadırvanında ölü bulundu

Cami şadırvanında acı son! Yanına yaklaşınca fark ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.