İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 43 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 43 Filistinli yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmalarında Filistinli ekipler, sivil savunma faaliyetleri yürütüyor.

GAZZE, 7 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısının ardından kurtarma çalışmaları yürüten Filistinliler, 6 Temmuz 2025.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in pazar günü Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda en az 43 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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