İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 30 Filistinli Öldü

(ANKARA) - İsrail ordusunun, ateşkese karşın Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi. Tel Aviv yönetimi, operasyon emrinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından verildiğini açıkladı. Washington ise saldırıyı "ateşkes ihlali" olarak görmediklerini duyururken, ABD Başkanı Donald Trump "Hiçbir şey ateşkesi bozmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Ordusu, dün Gazze Şehri'ne çok sayıda hava saldırısı düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisinden yapılan açıklamada, operasyon emrinin doğrudan Netanyahu tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıların gerekçesine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmazken; İsrail medyasında yer alan haberlerde, Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir İsrail askeri olduğu ve saldırıların, buna karşılık yapıldığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında en az 30 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas ise söz konusu silahlı saldırıyla bağlantısının bulunduğu iddialarını reddetti.

İsrail, saldırı konusunda ABD'yi önceden bilgilendirmiş

ABD medyasında yer alan haberlere göre, İsrailli yetkililer Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlatmadan önce ABD'yi bilgilendirdi. İsrail, Beyaz Saray'a ve CIA'ye, Hamas'ın bir rehinenin cesedinin bulunmasını sahnelediğini iddia eden 15 dakikalık bir drone videosu sundu.

Ancak bir ABD yetkilisi, ABD medyasına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey temsilcilerinin Netanyahu'nun ekibine "bunun ciddi bir ateşkes ihlali olarak değerlendirilmediğini ve itidal çağrısında bulunduklarını" söyledi.

Trump: "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu nedenle karşılık vermek zorunda kaldılar"

Öte yandan, Japonya ziyaretini tamamladıktan sonra Güney Kore'ye geçen Trump, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Bu saldırılar ateşkesi tehlikeye sokar mı" sorusuna Trump, "Hayır, hiçbir şey ateşkesi bozmayacak" yanıtını verdi. İsrail'in saldırısının, bir askerinin ölümüne karşılık olarak gerçekleştirildiğini savunan Trump, "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu nedenle karşılık vermek zorunda kaldılar" dedi. Ölen askerin ölüm koşullarının netleşmediğini ifade eden Trump, "Keskin nişancı ateşi sonucu olduğunu söylüyorlar, olay bir misilleme gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

"Eğer Hamas engel çıkarırsa, kolaylıkla ortadan kaldırılabilir"

Trump, Hamas'ın barış sürecindeki rolüne değinerek, "Hamas Orta Doğu'daki barış denkleminde çok küçük bir unsur. Eğer anlaşmaya sadık kalırlarsa sorun çıkmaz, ancak aksi halde devre dışı bırakılırlar" ifadelerini kullandı. Gazze'deki barış planının ikinci aşamasına geçildiğini hatırlatan Trump, bu aşamanın Hamas'ın silah bırakmasını içerdiğini belirterek, "Orta Doğu genelinde barış sağlanıyor. Eğer Hamas engel çıkarırsa, kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Bu da onların sonu olur" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, olası bir kriz durumunda birçok ülkenin desteğe hazır olduğunu vurguladı. Trump, "İsrail de dahil olmak üzere anlaşmanın tarafı olan birçok ülke, 'Gerekirse yanınızdayız' mesajı verdi. Bunlar güçlü ülkeler, bu süreçle oyun oynanmaz" diye konuştu.

Vance: "Küçük çatışmalar olabilir"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de gazetecilere yaptığı açıklamada, ateşkesin devam edeceğini söyleyerek, "Bu, burada küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.