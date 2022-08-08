İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı GAZZE, 8 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Gazze şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından dumanlar yükseliyor, 7 Ağustos 2022. Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli İslami Cihad Hareketi Pazar akşamı, İsrail'le bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. GAZZE, 8 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Gazze şehrine düzenlediği hava saldırısının ardından dumanlar yükseliyor, 7 Ağustos 2022. Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli İslami Cihad Hareketi Pazar akşamı, İsrail'le bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Gazze yetkilileri, İsrail'in Cuma gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 43 Filistinlinin öldürüldüğünü ve bölgede altyapıya ciddi şekilde zarar verildiğini söyledi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) Xinhua / Güncel İsrail Gazze Güncel Haberler

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