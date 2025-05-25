İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 32 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 32 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonucunda 32 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda birçok sivil de yaralandı ve toplam ölü sayısı Ekim 2023'ten bu yana 53.901'e yükseldi.

GAZZE, 25 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'in cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısı ve doğusuna düzenlendiği saldırılarda bir evi ile kalabalıkları hedef alması nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Basal, Gazze'de İsrail güçlerinin Tuffa mahallesinde bir araya gelen sivillere yönelik insansız hava aracı saldırında aralarında 1 kız çocuğu ve 3 kadının da bulunduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İsrail uçaklarının Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki 2 binayı bombalaması sonucu 3, kuzeydeki Bir el-Neca bölgesindeki saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 18 Mart'ta askeri harekata yeniden başlamasından bu yana en az 3.747 Filistinli hayatını kaybederken, 10.552 kişi de yaralandı. Böylece savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam ölü sayısı 53.901'e, yaralı sayısı ise 122.593'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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