İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 26 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 Filistinli öldü.

Görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırılar sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaştı.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının hedef aldığı bölgelerde sivil yerleşimler, çadır kampları ve toplu alanlar vuruldu.

Gazze kentinin batısındaki Şalihat bölgesinde yerinden edilen kişilerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırılarda Cuneyd ailesinden 15, Abdullah ailesinden 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı bölgedeki Taybe 2 adlı çok katlı bir binaya düzenlenen hava bombardımanında da 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneyde, Han Yunus kentindeki Celal Caddesi'nde düzenlenen bombardımanda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kent merkezindeki Filistin Meydanı'nda yerinden edilmiş kişileri barındıran bir çadıra düzenlenen İsrail hava saldırısında 1 Filistinli öldü.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de topluluğa açılan ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü.

Deyr el-Belah kentinde, Filistin Teknik Koleji bahçesine kurulan çadırlardan biri hedef alındı; saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentteki Yafa Camii'nin minaresi de son iki gün içinde ikinci kez İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 41artarak 64 bin 656'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 41 ölü ve 184 yaralı getirildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım alabilmek için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 64 bin 656'ya, yaralıların sayısı da 163 bin 503'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.